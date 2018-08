Autodief nog steeds in levensgevaar na ongeval op E40

Brugge - Een 25-jarige Marokkaan verkeert nog steeds in levensgevaar na een zwaar ongeval op de E40 in Oostkamp. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De verdachte probeerde na een autodiefstal de snelweg te voet over te steken.

In de loop van de zondagnamiddag had de verdachte in Bredene de autosleutels ontfutseld van een vrouw. Toen de politie hem later op de E40 opmerkte, werd hij aangemaand om een motard te volgen naar het politiebureau in Jabbeke. Daar reed de Marokkaan toch terug de snelweg richting Brussel op, waarna een achtervolging ontstond.

De achtervolging duurde niet lang, want rond 18.00 uur stond ter hoogte van Oostkamp al een file. De verdachte besloot de gestolen wagen achter te laten en probeerde te voet de snelweg richting kust over te steken. Op dat moment werd hij gegrepen door het voertuig van een Brit. Het ongeval veroorzaakte in beide richtingen heel wat verkeershinder.

Door de ernst van zijn verwondingen kon de verdachte voorlopig niet verhoord worden. Hij werd wel al formeel herkend door het slachtoffer van de autodiefstal.