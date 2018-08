Vier gezinnen opgelicht nadat ze “onbestaand” Belgisch appartement huren via Booking.com

Ukkel - Vier gezinnen zijn naar eigen zeggen opgelicht geweest via booking.com, dat meldt La Dernière Heure. Het adres dat ze doorgekregen hadden, klopte niet en na lang speuren scheen het pand niet te bestaan. “Uiteindelijk heeft booking.com ander logement gevonden, maar dat hebben we ook moeten betalen.” In de recensies van het appartement klagen andere huurders niet enkel over geurhinder en ongewassen badhanddoeken, maar ook over het feit dat het adres niet correct doorgegeven is.

Doorgaans wordt booking.com als betrouwbaar geacht, maar vier gezinnen denken er na hun bezoek aan ons land anders over. “We waren net langsgeweest bij familie”, vertelt een gedupeerde vrouw aan La Dernière Heure. “Een dag voor onze boeking stopte de eigenaar van het appartement met antwoorden op onze mails. We hebben dan aan mijn schoonvader gevraagd om te gaan kijken of alles in orde was.”

De man was danig verbaasd, het adres dat op de site stond, was het adres van een kerk. De man, van geen kwaad bewust, ging uit van een domme vergissing. “We waren er zeker van dat alles in orde zou komen.”

Helaas voor het gezin Makara was dat niet het geval. Samen met hun twee kinderen speurden ze vruchteloos naar het adres dat de eigenaar doorgegeven had. “Uiteindelijk zei een toevallige passant ons dat we niet het eerste gezin met een reservatie op de nummer 32. Nummer 32 is namelijk dat van de kerk.” De buurtbewoner in kwestie getuigt nog aan de krant hoe hij vier families heeft zien passeren op drie dagen tijd. “Eén van die gezinnen kwam rechtstreeks uit Koeweit. Ze waren compleet radeloos.”

Klacht neerleggen

Na verschillende telefoontjes naar Booking.com besloot het gezin Makara om een klacht in te dienen bij de politie. “Eerst bleven ze bij Booking volhouden dat het appartement wel degelijk bestond en dat het appartement uitstekende commentaren had gekregen. Ze bleven maar volharden dat het appartement bestond, terwijl we daar voor een kerk, op het juist adres stonden. Het was absurd.”

“Uiteindelijk heeft Booking.com een andere logement gevonden. We hebben dat wel moeten betalen. Ze hebben ons nog gezegd dat we ons geld terug gaan krijgen, maar we wachten af. Na zo’n stoot is het moeilijk om vertrouwen te hebben in zo’n bedrijf.”

Montjoie-laan, Ukkel. 6.8/10 - 19 reviews

Maandag omstreeks 11.00 uur is het appartement nog steeds te vinden op Booking.com. De recensies zijn doorgaans slecht. De meeste bezoekers hebben verschillende recensies op hun naam, wat doet vermoeden dat het niet allemaal om nepprofielen gaat. Veelal klagen ze over de geurhinder en ongewassen lakens, maar ook dat de aankomst bijzonder ingewikkeld verliep.

“Verandering van adres, minder dan 24 uur voor onze aankomst”, schrijft een Franse toerist op. “Fout adres aangeduid op de site, wat de aankomst bemoeilijkte”, schrijft een andere huurder op Booking.com. “De eigenaar beweerde bij hoog en bij laag dat hij ons een mail heeft gestuurd met het juiste huisnummer et de toegangscode voor de deur, maar die hebben we nooit gehad”, klinkt het nog.

Dit doet vermoeden dat de eigenaar van het appartement niet het juiste adres op de site heeft staan. Veelal doen malafide verhuurders die om belastingen te ontduiken.