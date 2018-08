Burenruzie loopt fataal af: man (63) dood na ruzie over lawaaihinder

Bonheiden - In de Nieuwstraat in Bonheiden is zondagavond een 63-jarige man neergeschoten. Een 44-jarige andere bewoner van het appartementsblok werd gearresteerd. “Zijn mogelijke betrokkenheid bij de feiten wordt verder onderzocht”, aldus het parket. “De aanleiding van het incident zou te vinden zijn in lawaaihinder.” Het slachtoffer overleed ter plaatse.

De lokale politie BODUKAP werd zondagavond rond 22 uur verwittigd voor een schietincident in een appartementsgebouw gelegen in de Nieuwstraat. Ter plaatse trof de politie een 63-jarige bewoner van de blok dood aan in de inkomhal. Naast hem lag een jachtgeweer.

Een 44-jarige andere bewoner van de blok werd gearresteerd. Zijn mogelijke betrokkenheid bij de feiten wordt verder onderzocht. “De aanleiding van het incident zou te vinden zijn in lawaaihinder die dan zondagavond een fatale afloop heeft gekend”, aldus het parket.

“Het is een zeer vreemde en een heel zware reactie op een nogal banaal voorval. De lawaaihinder in kwestie zou een aantal spelende kinderen zijn”, verduidelijkt een parketwoordvoerder nog. “De verdachte is niet gekend bij het gerecht.”

Het parket vorderde onmiddellijk een onderzoeksrechter en stapten samen ter plaatse af. Ze werden hierbij bijgestaan door het lab van de FGP, een ballistisch deskundige en een bloedspattenexpert.