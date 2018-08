In de Sloveense eerste klasse won NS Mura zondag met 5-1 van NK Domzale. Geen wereldnieuws, maar dat was het vijfde doelpunt van Nino Kouter wel. De 24-jarige Sloveen staat in eigen land bekend als een rastalent en maakte die reputatie waar met een onwaarschijnlijke dribbel oog in oog met doelman Dejan Milic. Overstapjes en dan een rabona, goal!