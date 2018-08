EU neemt voorzorgen nu VS sancties tegen Iran weer activeren

Brussel - De Europese Unie wapent zich tegen de impact van de hernieuwde Amerikaanse sancties tegen Iran, die dinsdagochtend opnieuw ingaan. Europese bedrijven zullen een terugbetaling van eventuele schade kunnen vragen, kondigt de Europese Commissie maandagmiddag aan. Brussel herhaalt ook de beslissing van de Verenigde Staten te betreuren. “Zo lang Iran zijn beloftes nakomt, zal de Europese Unie het akkoord - waarvan het een architect was en dat essentieel is voor de vrede in Iran en in de wereld - respecteren”, klonk het maandagmiddag.

De Amerikaanse president Donald Trump besliste afgelopen voorjaar om de Verenigde Staten terug te trekken uit de kerndeal met Iran uit 2015, en de economische sancties na het akkoord waren opgeheven, opnieuw te installeren. Hij wil Teheran onder druk zetten om tot een voor hem beter nucleair akkoord te komen. De sancties - onder meer een blokkering van de financiële transacties en de import van grondstoffen en heffingen op aankopen in de auto- en commerciële luchtvaartsector - gaan dinsdagochtend vanaf 6 uur in.

EU “betreurt beslissing”

De EU maakt er geen geheim van dat ze de Amerikaanse president niet steunt in zijn vete tegen Iran. De Unie “betreurt de beslissing van de Verenigde Staten diep”, klinkt het maandag in een verklaring van de Franse, Duitse en Britse ministers van Buitenlandse Zaken. Die drie landen waren in 2015 nauw betrokken bij de onderhandelingen voor de deal. Ook de Europese Hoge vertegenwoordiger Federica Mogherini ondertekende de tekst. “We zijn vastbesloten om de economische belangen van de Europese partners die handel drijven met Iran te beschermen”, klinkt het.

Blocking Statute

Concreet heeft de EU het ‘Blocking Statute’ geüpdatet, wat betekent dat Europese bedrijven die schade ondervinden van de Amerikaanse sancties, een dossier zullen kunnen indienen om een schadevergoeding te kunnen krijgen. Tegelijkertijd voert het statuut een verbod in voor Europese personen of bedrijven om zich aan de Amerikaanse sancties te houden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de Commissie.

De Europese Unie herhaalt nog eens volledig achter de kerndeal van 2015 te blijven staan. “Zo lang Iran zijn beloftes nakomt, is de EU vastberaden het akkoord volledig en efficiënt te implementeren. Het opheffen van de sancties en de normalisering van handels- en economische relaties met Iran zijn daar een essentieel onderdeel van”, klinkt het. De Commissie noemt de deal tegelijkertijd “essentieel voor de vrede in Iran en in de wereld”. Tegelijkertijd wil de Europese Unie de Verenigde Staten niet schofferen. “De EU is ook vastberaden om de samenwerking met de Verenigde Staten te behouden. Zij blijven een belangrijke partner en bondgenoot.”