Nieuwe coach van Leeds praat geen woord Engels en zorgt zo voor hilarische interviews

Marcelo Bielsa, ook wel El Loco genoemd, is sinds dit seizoen coach van de Engelse tweedeklasser Leeds United. Er is echter één probleem: de Argentijn praat geen woord Engels. En dat zorgt voor hilarische taferelen wanneer hij voor en na wedstrijden geïnterviewd wordt.

Bielsa heeft een eigen vertaler bij zich om de pers te woord te staan. In de soms nauwe interviewruimtes zorgt dat er soms voor dat de twee vaak erg dicht bij elkaar moeten staan. Bovendien werken Bielsa en zijn vertaler volgens een vreemd stramien. De interviewer stelt de vraag, waarna de vertaler de vraag in het Spaans stelt aan Bielsa. De Argentijn antwoordt dan in het Spaans tegen de vertaler, die Bielsa vervolgens uitlegt hoe hij dat in het Engels zegt. Waarna Bielsa dat aan de interviewer probeert te zeggen. Meer dan enkele woorden per vraag kreeg de interviewer alvast niet uit de Argentijn voor en na de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Stoke City, die met 3-1 werd gewonnen.

Reporter asks question in English, question translated into Spanish, Bielsa gives answer in Spanish, translated into English, Bielsa gives answer in English.

If only all manager interviews were like this pic.twitter.com/UnNDND2h4z — Soccer AM (@SoccerAM) 6 augustus 2018