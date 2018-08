Enorme ontploffing na verkeersongeval op snelweg bij luchthaven van Bologna

Een verkeersongeval op de snelweg nabij de luchthaven van de Italiaanse stad Bologna heeft voor een enorme explosie gezorgd. Bij een aanrijding zou een tankwagen zijn ontploft. Mogelijk zou er als gevolg een deel van een brug zijn ingestort.

Het ongeval deed zich rond 13.40 uur voor op een toegangsweg naar de luchthaven van Bologna, in de wijk Borgo Panigale, op het traject tussen Borgo en Casalecchio.

Tankwagen ontploft

Volgens lokale media waren een tankwagen en een vrachtwagen die bestelwagens vervoerde betrokken bij een botsing. De tankwagen zou daarbij geëxplodeerd zijn. Het vuur verspreidde zich daarop naar andere voertuigen, die eveneens ontploften. Il Resto del Carlino spreekt van zeker 50 verwoeste auto’s.

Als gevolg van het ongeval zou ook een (deel van een) brug zijn ingestort.

Sprake van gewonden

De brandweer is massaal aanwezig en probeert het vuur te blussen. Ook de andere hulpdiensten zijn uitgerukt. Het verkeer staat stil en de weg is afgesloten in beide richtingen.

Lokale media melden dat er verschillende personen gewond zijn geraakt, onder wie mogelijk kinderen. Daar is echter nog geen officiële bevestiging van.