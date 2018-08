Onze man verwelkomde Axel Witsel bij Borussia Dortmund… in Zwitersland

Axel Witsel is de eerste Rode Duivel die zijn WK heeft verzilverd. Dortmund en Tianjin Quanjian sloten een akkoord voor een transfer van twintig miljoen euro. De 29-jarige middenvelder meldde zich vandaag op de stage van Dortmund in Zwitserland en kwam daar onze videoman tegen. "Het gaat goed", zei de Rode Duivel

Na drie weken vakantie werd Axel Witsel vorig weekend opnieuw in China verwacht. Maar de middenvelder had weinig zin in een terugkeer naar zijn club Tianjin Quanjian. Na een geslaagd WK met België had hij een aantal aantrekkelijke voorstellen uit Europa ontvangen. Ook zijn vrouw had na anderhalf jaar stilaan genoeg van het avontuur in het Verre Oosten. Ze wilde met de twee jonge kinderen liever wat dichter bij huis in Luik wonen.

De nieuwe bestemming van de Witsels wordt Dortmund. De Duitse traditieclub toonde zich bereid de vertrekclausule van twintig miljoen euro te betalen. Die clausule was opgenomen in het contract van Witsel, maar Tianjin Quanjian betwistte vorige week de geldigheid ervan. Onder andere Tianjin-trainer Paulo Sousa, nota bene ex-middenvelder van Dortmund, had gezegd dat Witsel de club niet kon verlaten.

De voorbije dagen oefenden zowel het kamp-Witsel als Dortmund juridische druk uit. Zondag gaf Tianijn finaal groen licht voor de overgang. Dortmund had de vrijgave van Witsel via de FIFA kunnen bekomen.

Witsel tekent voor vier jaar in Dortmund. Hij reisde vandaag door naar het Zwitserse Bad Ragaz waar Dortmund op stage is. Dinsdagavond oefent Dortmund tegen Napoli. De kans is klein dat Witsel dan al op het veld staat, maar hij kan er langs de lijn bijpraten met Dries Mertens die in principe ook vandaag aansluit bij zijn club.