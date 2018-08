Toerist negeert veiligheidsvoorschriften en sterft op afkalvende gletsjer

Een Oostenrijkse toerist is zondag op een afkalvende gletsjer in Noorwegen om het leven gekomen nadat hij de plaatselijke veiligheidsvoorschriften had genegeerd.

De man was onderweg met enkele andere toeristen op de Nigardsgletsjer in de fjordenregio ten noorden van Bergen over de barrières geklommen, zei een berggids op de Noorse televisie. Plots brak een grote brok ijs af die in de diepte viel. Drie mensen vielen volgens de politie in het water, twee van hen konden zich redden maar liepen verwondingen op, de 38-jarige Oostenrijker werd meegesleurd.

De gletsjer is de hele zomer behoorlijk actief geweest, vertelde een lokale expert aan de Noorse televisie. Veel toeristen negeren nog steeds de waarschuwingssignalen en barrières.

Vier jaar geleden was een Duits echtpaar op dezelfde gletsjer gestorven voor de ogen van hun twee kinderen. Tijdens een wandeling zonder gids werden ze door afbrekende blokken ijs getroffen en meegesleurd.