Canadese premier Trudeau loopt mee in Prideparade

Dit weekend is het aan ons en wordt er een Prideparade georganiseerd in Antwerpen, maar zondag was het de beurt aan het Canadese Vancouver. Die optochten worden georganiseerd om lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders te steunen. De Canadese premier Justin Trudeau was alvast aanwezig. “Het is erg belangrijk dat we dit blijven doen”, klinkt het.

“We hebben nog heel wat werk voor de boeg”, aldus Trudeau. “Het zelfmoordcijfer in de LGBT-gemeenschap ligt veel hoger dan bij de andere. We moeten als gemeenschap blijven samenkomen en hen steunen. Er is al veel vooruitgang geboekt de laatste jaren, maar we hebben nog een hele weg te gaan.”