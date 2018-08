KMI waarschuwt voor hevig plaatselijk onweer, hagelbuien en rukwinden: kijk hier waar en wanneer het plaatsvindt

Na deze hitte zat het eraan te komen: het KMI voorspelt onweer. Vanaf dinsdag mogen we ons plaatselijk dan ook verwachten aan hevige stortbuien en donder. Door de intensiteit van het onweer kondigt het KMI code geel af.

Foto: KMI

“Dinsdag kunnen er zich in de latere namiddag en avond lokaal onweders ontwikkelen die kunnen gepaard gaan met felle windstoten, hagel en lokale wateroverlast. Ook in de nacht naar woensdag moet men rekening houden met regen- en onweersbuien”, klinkt het bij het KMI. Volgens hun weerkaarten zal ook op donderdag en vrijdag de kans op regen en onweer toenemen.

Waarschuwing

Het KMI geeft voor het hele land code geel. Dat betekent dat er plaatselijk kans op onweer is, met mogelijk intense regenval, hagelbuien, blikseminslagen en felle rukwinden die lokaal voor overlast kunnen zorgen.

Kijk hier waar en wanneer het onweer precies huis zal houden.

Foto: KMI

En voor de rest?

Dinsdag wordt het zeer warm met maxima van 32 graden aan zee en in Hoog- België tot 36 of 37 graden in het centrum van het land. Het is zonnig met in eerste instantie meer hoge wolkenvelden vanuit het westen. Later op de dag ontstaan er stapelwolken en is al een eerste onweer mogelijk in het westen. Dinsdagavond en in de nacht naar woensdag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met kans op regen- of onweersbuien. De minima liggen tussen 16 en 20 graden. Tijdens de zwaarste buien en onweders zijn rukwinden mogelijk.

Woensdag is het eerst bewolkt tot zwaarbewolkt met nog kans op enkele buien, lokaal met onweer. In de loop van de dag wordt het droog met bredere opklaringen vanaf de kust. Maxima tussen 22 graden aan zee en 28 graden in Belgisch Lotharingen. Donderdag is het eerst overwegend droog met opklaringen. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en ‘s namiddags en ‘s avonds krijgen we onweersbuien vanaf de Franse grens. De maxima schommelen in het centrum rond 25 graden.

Vrijdag wisselen zon en wolken af. Op de meeste plaatsen blijft het droog, lokaal is een bui mogelijk. Maxima rond 21 graden. Zaterdag neemt de bewolking toe vanuit het westen. Overdag blijft het meestal nog droog, ‘s avonds en ‘s nachts verwachten we regen en later buien met onweer. Maxima rond 24 graden. Zondag is het meestal bewolkt met buien en kans op onweer. Maxima rond 23 graden.