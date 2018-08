“Vrouwen in boerka’s zijn als brievenbussen”

“Ze zien eruit als brievenbussen en bankovervallers.” Fijngevoelig was Boris Johnson niet wanneer hij het in zijn Daily Telegraph-column had over vrouwen in nikabs en boerka’s.

In zijn recente columns kwam de afgetreden Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson terug op een incident in Denemarken. Vorige maand is daar een vrouw veroordeeld omdat ze met een boerka op straat liep. In Denemarken zijn “volledig gezicht-bedekkende” hoofddoeken verboden. Dus geen nikabs en geen boerka’s.

Compleet ridicuul

“Ik vind het absoluut ridicuul dat er mensen op straat willen rondlopen, als waren ze brievenbussen”, schreef Johnson in zijn Daily Telegraph-column. Indien er bij mij een vrouw kwam werken met haar gezicht volledig bedekt, dan zou ik haar vragen haar hoofddoek af te nemen, zodat we deftig met elkaar konden communiceren. Ik vind ook dat scholen mogen optreden wanneer meisjes zich verkleden zoals bankovervallers.”

Johnson haalde daarna hard uit naar politieke regimes die vrouwen verplichten of pushen om een hoofddoek te dragen.

Toch raadt Johnson de leiders in Groot-Brittannië af een totaal verbod op hoofddoeken uit te vaardigen. “Want dat verbod zal als een boemerang in ons gezicht terugkeren. Ze zullen ons voor racist verwijten.”

Donald Trump uit de 1 euro-shop

Johnsons brievenbus-tirade keert alleszins al als een boemerang in zijn gezicht terug. Labour-parlementslied David Lammy verweet Johson islamofobie aan te wakkeren en zette hem weg als “een Donald Trump uit de 1 euro-shop”.