Vrouw gedood door wilde tijger in Nepal

In een nationaal park in Nepal is een 25-jarige vrouw maandag gedood door een wilde tijger. Dat meldt de politie.

De vrouw was met twee andere vrouwen voer voor hun vee aan het verzamelen in het Chitwan National Park, het grootste nationaal park in het land, toen ze aangevallen werden door de tijger. De vrouw werd 100 meter meegesleurd door het dier. De bewakers van het park moesten het dier verdoven vooraleer het de vrouw losliet.

Hoewel aanvallen van tijgers in Nepal weinig voorkomen, komen er regelmatig conflicten tussen wilde dieren en mensen voor. Dat leidt tot bezorgdheden voor de mensen die in de buurt van de nationale parken wonen.

In Nepal leven 198 bedreigde wilde tijgers, die leven in beschermde regio’s aan de grens met India.