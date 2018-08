Ex-doelman Cercle Brugge tekent voor Feyenoord

Feyenoord heeft Joris Delle aangetrokken als vervanger voor Brad Jones. Delle, die een verleden heeft bij Cercle Brugge, tekende een contract voor één seizoen bij de Rotterdammers. De Franse doelman was transfervrij na zijn passage bij NEC Nijmegen.

De 28-jarige Delle wordt in principe derde doelman bij Feyenoord, na ex-Club-doelman Kenneth Vermeer en Justin Bijlow. De Fransman moet in De Kuip het vertrek opvangen van Brad Jones, die Feyenoord na twee seizoenen verliet voor Al-Nasr uit Saoedi-Arabië.

Joris Delle speelde in het seizoen 2013/14 op huurbasis bij Cercle Brugge, waar hij toen 28 wedstrijden speelde in de Jupiler Pro League. Nadat hij vervolgens niet meer aan spelen toekwam bij moederclub OGC Nice speelde hij een seizoen bij RC Lens in de Ligue 2. In 2016 trok hij naar Nederland, waar hij na twee seizoenen bij NEC nu voor Feyenoord koos.