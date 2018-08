De Red Flames zijn hot. Een aantal van onze Belgische voetbalheldinnen trok deze zomer naar een andere (buitenlandse) club. Tijd om enkelen van hen aan het woord te laten. Vandaag: Heleen Jaques, die Anderlecht met een titel verliet voor Fiorentina.

Op maandag heeft de 30-jarige verdedigster een vrije dag in Italië en dus is ze beschikbaar voor een babbel. “Fiorentina was vorige zomer al geïnteresseerd in mij, maar ik had toen mijn ...