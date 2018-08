Politie pakt verdachte van verkrachting en vier drugsdealers op tijdens Reggae Geel

Geel - Ook dit jaar zakten heel wat reggaeliefhebbers af naar Geel om te genieten van de zomerse vibes op het reggae festival. De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout hield er een oog in het zeil en pakte onder vier drugsdealers op. Eén verdachte werd aangehouden op verdenking van verkrachting. Zij moesten allemaal voor de onderzoeksrechter komen.

“124 festivalgangers werden na controle betrapt met drugs in hun bezit, vier dealers werden gevat en moesten voor de onderzoeksrechter verschijnen. Het ging hoofdzakelijk om cannabis. Verontrustend was de aanwezigheid van LSD op het festival, een gevaarlijke drug, die in de jaren 60 vooral populair was. Eén persoon was zelfs dermate onder invloed van LSD dat hij door onze politieagenten en de medische hulpdienst begeleid werd naar het ziekenhuis. Zijn toestand was even zorgwekkend”, zo laat de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout weten in een persbericht.

Naast vier dealers werd één persoon gerechtelijk aangehouden voor feiten van verkrachting op het festival. De politie en het gerecht onderzoeken de zaak. Vijf festivalgangers werden voor openbare dronkenschap of ordeverstoring administratief aangehouden en voor de gepaste duur even opgesloten.

Tot slot werden ook tien bestuurders uit het verkeer gehaald, omdat ze onder invloed van drugs achter het stuur zaten. Eén persoon had teveel gedronken en kreeg een rijverbod van 6 uur.