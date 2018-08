Mourinho begint aan derde jaar bij Manchester United: maakt The Special One komaf met persoonlijke vloek?

José Mourinho staat aan de vooravond van zijn derde seizoen als manager van Manchester United. Het hoofddoel is net zoals de vorige jaren de Premier League-titel, maar zijn eigen voorgeschiedenis spreekt in het nadeel van de Portugees. Het ging in zijn trainerscarrière immers al meerdere keren mis voor Mourinho in zijn derde seizoen bij een club.

De “vloek van Mourinho” sloeg voor het eerst toe in het seizoen 2006/2007, het derde jaar van zijn eerste periode bij Chelsea. Mourinho lag toen overhoop met Chelsea-voorzitter Roman Abramovich, die voor 40 miljoen euro topspits Andrij Shevchenko had overgenomen van AC Milan, tegen de wil van Mourinho in. Het zorgde voor spanning tussen de twee en zal ongetwijfeld meegespeeld hebben in het vertrek van Mourinho vroeg in het daaropvolgende seizoen.

Ruzie met Casillas, Ramos en clubdokter van Chelsea

Na zijn vertrek bij Chelsea ging Mourinho twee seizoenen aan de slag bij Internazionale in Italië, om vervolgens in de zomer van 2010 over te stappen naar Real Madrid. In zijn tweede seizoen, 2011-2012, pakte Mourinho nog de titel in La Liga met Los Blancos. Maar in het daaropvolgende seizoen ging alles bergafwaarts en kreeg The Special One ook ruzie met de legendarische doelman Iker Casillas - die met de komst van Diego Lopez prompt naar de bank werd verwezen - en Sergio Ramos. Dat Mourinho aan het einde van het seizoen na onderling overleg de club verliet, verbaasde niemand. De Portugees noemde het achteraf “het ergste jaar van zijn carrière.”

Na Real Madrid volgde een tweede periode bij Chelsea, waarin Mourinho opnieuw vlot de titel pakte in zijn tweede seizoen. Maar in seizoen drie, 2015-2016, ging het grandioos mis. Mourinho kwam op de eerste speeldag meteen in opspraak toen hij clubdokter Eva Carneiro bestempelde als “naïef” nadat ze het veld was opgerend om Eden Hazard een blessurebehandeling te geven. Mourinho zou Carneiro zelfs in het Portugees beledigd hebben. Beter werd het nadien niet: Chelsea kende een barslechte seizoensstart en kampeerde begin december zelfs één punt boven de degradatiestreep. Het was voldoende om de kop van Mourinho te laten rollen. Afwachten of The Special One dit seizoen komaf kan maken met zijn zogenaamde “vloek van het derde seizoen.”