Jongeman (18) zwaargewond na aanrijding in weide na festival: vermoedelijke dader reed onder invloed en had geen rijbewijs

Aarschot -

Een 18-jarige jongeman uit Aarschot is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt in een weide in Gelrode, nadat hij in die plaats een festival bezocht. Het slachtoffer werd vermoedelijk overreden door een buurtbewoner die zijn auto in de weide parkeert. De vermeende dader zegt dat hij niets gevoeld heeft van een aanrijding.