Dappere zonnekloppers vormen menselijke ketting om zwemmers in nood te redden

Zondag werden enkele zwemmers verrast door een sterke onderstroom tijdens een verfrissende duik in het Michiganmeer. Nog voor de politie arriveerde, hadden tientallen strandgangers een menselijke ketting gevormd om een man te helpen die door het springtij ver van het strand was afgedreven. De 64-jarige drenkeling werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar alle hulp kwam te laat. Minstens vijf andere zwemmers lieten zich verrassen door de stroming in het meer en moesten door de menselijke ketting worden gered.

De lokale hulpdiensten van de Amerikaanse gemeente Grand Haven kregen zondag verschillende oproepen van zwemmers die in moeilijkheden verkeerden in het Michiganmeer. Enkele omstanders wilden echter niet op de hulpdiensten wachten en sloegen de handen in elkaar om een zwemmer die kopje-onder was gegaan, uit het water te vissen. De man kon worden gered, maar overleed enkele uren later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Die middag stond de telefoon van de politie roodgloeiend toen nog minstens vier andere zwemmers in de problemen waren geraakt. Opnieuw stonden de zonnekloppers klaar om een menselijke ketting te vormen, maar de reddingsactie kende toch een fatale afloop toen een 20-jarige man aan zijn verwondingen bezweek.

Het drukbezochte strand werd later afgesloten voor het publiek, omdat de omstandigheden op het meer te gevaarlijk werden. Door een combinatie van springtij en een snelle onderstroom ontstonden golven van anderhalve meter hoog, waardoor zwemmen niet meer was toegelaten.