Barcelona vist naast het net: Willian kondigt verlengd verblijf bij Chelsea aan

Nadat hij veelvuldig aan een transfer werd gelinkt, heeft de Braziliaan Willian bevestigd dat hij ook komend seizoen voor Chelsea zal spelen. “Ik ben een speler van Chelsea”, liet hij tijdens een interview met de Braziliaanse televisie weten.

“Ik ben altijd heel duidelijk geweest wat betreft mijn intentie om bij Chelsea te blijven”, verklaarde de 29-jarige rechtsbuiten aan televisiezender ESPN Brazil. “Tenzij de club mij wil verkopen, blijf ik bij de Blues. Ik voel me hier goed”.

Willian, die sinds 2013 voor Chelsea speelt, geeft toe dat er deze zomer wel interesse was in hem. “Barcelona heeft inderdeed een officieel bod op mij gedaan. Maar Chelsea heeft dat bod geweigerd. De Britse media heeft daar later van gemaakt dat ook Real Madrid en Manchester United interesse toonden”.

Chelsea weigerde vooralsnog ook de transfers van Thibaut Courtois en Eden Hazard. “Chelsea probeert de beste spelers aan boord te houden”, sprak David Luiz daar zondag over na het verlies in de Community Shield. “Ikzelf wil ook dat ze blijven, want het zijn spelers van wereldklasse die bovendien blaken van het vertrouwen.”