Gemaskerde man dringt radiostudio binnen en schiet dj neer

Een gemaskerde man is een radiostudio in Wisconsin binnengevallen. Hij opende het vuur op drie dj’s die een programma aan het presenteren waren en raakte een van hen. Het motief van de dader is nog onduidelijk.

De dader, met een masker en een kap op, stormde de gebouwen van WORT FM in Wisconsin zondagmiddag binnen. Hij vuurde er volgens getuigen vijf schoten af in de richting van de drie dj’s die op dat moment aan het presenteren was. Hij schoot door het glas van de studio heen en raakte een van de dj’s, die lichtgewond raakte en het ziekenhuis inmiddels mogen verlaten heeft.

De politie kwam ter plaatse en trof de gewonde presentator en zijn collega’s er aan. Volgens de agenten was het geen lukrake schietpartij en is er geen gevaar voor het publiek, aldus CNN. Een motief is er nog niet en er werd nog niemand opgepakt. Ook hoe de dader het gebouw is binnengeraakt, is nog een vraagteken.

“Het voelde alsof hij een duidelijk doel voor ogen had”, zegt David Devereaux-Weber, de grote baas van WORT FM. “Het kan dus best iemand zijn die ergens kwaad om was. Maar we weten niet of het iets persoonlijk was of iets met muziek te maken had.”

Tijdens het onderzoek mochten alleen agenten het gebouw binnen, dus was er zes uur lang radiostilte op WORT FM, die al 40 jaar bestaat.