Uitverkoop bij Gent: na Kalu heeft ook Simon zijn transfer beet

Moses Simon is weg bij KAA Gent. Het vertrek van de Nigeriaanse flankspeler zat er al even aan te komen en nu is het ook officieel. Simon trekt naar het Spaanse Levante, naar verluidt is er zo’n 5 miljoen euro gemoeid met de transfer.

Simon arriveerde in januari 2015 in Gent, dat 650.000 euro betaalde aan AS Trencin. De Nigeriaan ontpopte zich meteen tot een sensatie, Michel Louwagie rekende zich al rijk en verkondigde dat “het transferrecord in België zal moeten sneuvelen om een transfer bespreekbaar te maken. We spreken dus over een bedrag van 20 miljoen ­euro”. Nadien kende Simon ups en downs bij Gent, maar in totaal kwam hij toch aan 136 optredens. Daarin was hij goed voor 21 doelpunten en 18 assists.

Volgens het Spaanse Superdeporte legt Levante 5 miljoen euro op tafel. Eerder op de dag werd ook de transfer van Samuel Kalu naar Bordeaux aangekondigd, die leverde 8 miljoen euro op.

Felicitations @LevanteUD et @KAAGent pour le transfert de Simon Moses. Congratulations my friend William and Good Luck Simon. The Nigerians of KAA Gent are succesfull the last days pic.twitter.com/zc4lMfXdvk — Mogi Bayat (@BayatMogi) 6 augustus 2018

