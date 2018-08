Wanneer een burenruzie compleet ontspoort: had drama in Bonheiden vermeden kunnen worden?

Een burenruzie is in het Antwerpse Bonheiden dramatisch geëindigd: een 63-jarige man kwam om het leven. Aanleiding zou het lawaai van enkele spelende kinderen zijn. “Een zeer vreemde en hele zware reactie op een nogal banaal voorval”, klinkt het. Maar het is niet de eerste keer dat een burenruzie fout afloopt. Had het vermeden kunnen worden?