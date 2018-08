Courtois wil transfer forceren: doelman daagt niet op bij Chelsea

Thibaut Courtois probeert zijn transfer naar Real Madrid te forceren. The Telegraph meldt dat de Rode Duivel niet opdaagde bij Chelsea, waar hij nochtans verwacht werd voor een medische check-up. Eerder op de dag liet Marca al weten dat Real Madrid hoopt de transfer in de komende uren af te ronden.

Het is Courtois menens om naar Real Madrid te trekken. Tussen club en speler is er al een akkoord, maar Chelsea ziet de doelman liever niet vertrekken. Courtois vroeg ondertussen al uitdrukkelijk aan de club om naar De Koninklijke te mogen. De Rode Duivel wil graag dichter bij zijn kinderen zijn, die in Madrid wonen. De Limburger werd gisteren al verwacht op Wembley, om daar de Community Shield bij te wonen. Courtois daagde echter niet op, hij gaf de aftrap bij Genk-STVV.

Zondag kwam Chelsea-trainer Maurizio Sarri nog terug op eerdere uitlatingen van Christophe Henrotay, de makelaar van Courtois. “Ik lees overal dat Chelsea zegt dat de bal in Thibauts kamp ligt. Onzin, Thibaut heeft duidelijk genoeg zijn wens uitgedrukt aan de club”, had die laten verstaan in The Sun. “Ik reageer niet op die makelaar”, aldus Sarri. “In hem ben ik niet geïnteresseerd. Ik wil het van Courtois zelf horen. Als Courtois morgen tegen mij hetzelfde zegt, moeten we praten natuurlijk. Ik wil enkel spelers die erg gemotiveerd zijn.” Of dat gesprek er komt, lijkt twijfelachtig, want Courtois daagde dus niet op bij Chelsea.

