Trekt ex-Genkenaar naar Europese topclub? “Roma, Liverpool en Chelsea volgen me”

Leon Bailey staat naar eigen zeggen in de belangstelling van verscheidene Europese topclubs. De Jamaicaanse vleugelspeler, ex-Genk, speelt momenteel in de Bundesliga bij Bayer Leverkusen. Vooral AS Roma zou geïnteresseerd zijn nadat zij naast Malcom grepen, die van Bordeaux naar Barcelona trok. Ook Chelsea en Liverpool zouden interesse hebben in Bailey.

Bailey bevestigde vandaag zelf in het Duitse voetbalmagazine Kicker dat hij belangstelling heeft van die drie clubs. “Als iemand me wil overnemen, dan moeten ze met Bayer Leverkusen en mijn entourage praten. Mijn belangrijkste doel is om te groeien. Ik ben nog jong en wil beter worden”, aldus de Jamaicaan, die komende donderdag zijn 21ste verjaardag viert.

Bailey speelde anderhalf seizoen bij Racing Genk, van augustus 2015 tot januari 2017. Daarna werd hij voor 13,5 miljoen euro verkocht aan Bayer Leverkusen. Bij de Limburgers was hij goed voor 77 wedstrijden, waarin hij 15 keer scoorde en 21 assists gaf.