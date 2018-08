Populariteit van paus Franciscus krijgt stevige deuk in nieuwe peiling

De populariteit van paus Franciscus is tanende. De kerkvader is nog steeds geliefd, maar zijn populariteit daalde in vijf jaar tijd van 88 naar 71 procent volgens een peiling van La Repubblica. Zijn standpunt over migratie zou daar wel eens de oorzaak van kunnen zijn, aldus de Italiaanse krant.

Zorgen hoeft paus Franciscus zich nog niet te maken over de nieuwe peiling. Hij is, met goedkeuring van 71 procent van de katholieken, nog steeds de meest geliefde paus van de jongste decennia. Maar een daling van 17 procent is toch significant.

Volgens La Repubblica heeft de tanende populariteit veel te maken met zijn standpunt over migratie. Zo gaf hij recent te kennen dat hij een grote aanhanger is voor de rechten van migranten en vluchtelingen. Dat heeft kritiek uitgelokt bij conservatieve katholieken.

Opmerkelijk is dat de paus vooral slecht ligt bij jonge mensen. Slechts 54 procent van de groep tussen 15 en 24 jaar toonde zich voorstander van de huidige paus.