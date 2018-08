Dakloze liet tatoeage op voorhoofd zetten ‘uit wanhoop’

Een dakloze man die in Spanje zijn voorhoofd liet tatoeëren nadat Britse mannen hem geld hadden aangeboden, heeft voor het eerst gereageerd.

Enkele Britten zouden tijdens een vrijgezellenfeest in Benidorm een dakloze man 100 euro hebben aangeboden om de naam van de toekomstige bruidegom op zijn voorhoofd te laten tatoeëren.Foto’s van de gebeurtenis veroorzaakten veel ophef in de Britse media.

Tomek (34), een dakloze man uit Polen, heeft nu voor het eerst gereageerd op de gebeurtenissen. ‘Als je op straat leeft, heb je honger en moet je drinken. Dat geld is te vergelijken met het winnen van de loterij’, zei hij aan de Spaanse krant El Mundo. Ook zei Tomek, die dronken was tijdens het incident, dat hij niet begrijpt waarom de tatoeëerder de klus niet had geweigerd. Volgens hem was de pijn ondraaglijk.

De man deed geen aangifte bij de politie uit schrik om uitgelachen te worden. ‘Ik dacht dat de politie me zou uitlachen en ik dacht niet dat wat ze (de Britse vrijgezellen, red.) me hadden aangedaan een misdrijf was. Nu besef ik dat het dat wel was.’

Sociale diensten en de Benidorm British Business Association hebben voor Tomek 3.000 euro opgehaald en hem een medische behandeling aangeboden. Ze willen ook dat hij ophoudt met drinken. De zaak is ondertussen ook bij de politie gemeld.

Restaurant

Tomek vertelde El Mundo dat hij vroeger in de keuken van een viersterrenhotel in Polen had gewerkt. Hij reisde naar Spanje omdat de relatie met zijn toenmalige vriendin op de klippen was gelopen. Sindsdien is hij dakloos. Ondanks de recente tegenslagen, is hij hoopvol: ‘Misschien open ik wel een restaurant met traditionele Poolse gerechten. Wie weet? Na wat mij is overkomen, zal ik nooit opgeven’, zei hij nog.

De Brit Jamie Blake (37), de toekomstige bruidegom die het geld voor Tomeks tatoeage zou hebben aangeboden, zei aan de Newcastle Evening Chronicle dat hij er niets mee te maken heeft. ‘Ik werd dronken en werd gevraagd om de bar te verlaten’, zei hij. ‘Ik was nooit in de tattooshop en voor zover ik weet, kreeg hij geen geld.’