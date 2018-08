Ajax-coach Erik ten Hag: “Speelt Standard de underdog? Dat is een Belgische tactiek”

Standard ontvangt dinsdagavond Ajax voor de derde kwalificatieronde van de Champions League. De Nederlanders zijn favoriet om de dubbele confrontatie te winnen, al wil Ajax-coach Erik ten Hag daar niets van weten.

In 2016 namen Standard en Ajax het voor het laatst tegen elkaar op, toen in de Europa League. In Amsterdam werd het 1-0, in Luik eindigde de wedstrijd op 1-1. De laatste deelname aan de Champions League-groepsfase dateert voor Ajax overigens al van het seizoen 2014/15. “Deze keer moeten we er dus zeker bij zijn. Er zal heel wat druk zijn, maar als dat gezonde druk is zal dat de prestaties alleen maar ten goede komen. De spelers zijn alvast heel gemotiveerd”, sprak Ajax-coach Erik ten Hag.

Ten Hag weigerde wel de favorietenrol die Michel Preud’homme de Amsterdamse club eerder toeschreef. “Zeggen dat wij favoriet zijn, is een typisch Belgische tactiek. Belgen spelen graag de rol van underdog. Ik zeg: de kansen zijn fifty-fifty. Wij moeten als Nederlanders nederig blijven na de prestaties van de Belgen op het WK. Preud’homme zegt dat hij ons uit onze comfortzone wil halen, maar hij wil gewoon proberen beletten dat wij ons geliefkoosde spel kunnen spelen. Ik verwacht me alleszins aan een zeer stevig Standard, dat er voor eigen publiek in zal slagen om voor de nodige versnellingen te zorgen.”

“Standard is een goede club”, ging ten Hag verder. “Ze zijn uitstekend aan het seizoen begonnen. In vergelijking met de wedstrijd tegen Sturm Graz denk ik twee of drie spelers te wisselen”. De Nederlandse trainer liet verstaan dat Daley Blind waarschijnlijk zijn terugkeer zal vieren voor Ajax.