Dilsen-Stokkem - Adriano Sposito uit Dilsen-Stokkem is op zoek naar de man die hem tien dagen geleden, net nadat hij een zwaar ongeval had met de auto, de eerste zorgen heeft toegediend en een ziekenwagen heeft gebeld. Zonder die man had Adriano nog maar drie maanden te leven, zo bleek wanneer hij in het ziekenhuis onderzocht werd.

Op 25 juli rond 15.30 uur crashte Adriano Sposito met zijn auto op een voorligger. Hij was er zwaar aan toe, maar een voorbijganger bevrijdde hem uit zijn wagen en belde naast de hulpdiensten ook de MUG. Wanneer de Limburger in het ziekenhuis toekwam, bleek dat hij naast de verwondingen van het ongeval nog medische problemen had. Bij een scan werd een hersentumor bij hem vastgesteld.

"Een geluk bij een ongeluk", zegt Adriano. "Je liep rond met een tijdbom zonder het te weten, zeiden ze me in het ziekenhuis. Ik heb een tweede kans gekregen dankzij die man." Als de tumor niet ontdekt zou zijn, had Adriano nog maar drie maanden te leven gehad. "Na drie maanden zou ik gewoon doodgevallen zijn." Nu is de tumor verwijderd en is de Limburger aan zijn herstel bezig. Onderzoek moet uitwijzen of het om een kwaadaardige of een goedaardige tumor gaat.

Adriano is nu op zoek naar zijn redder. "Ik wil hem zo graag bedanken. Ik blijf daarbij stilstaan hoe belangrijk het was dat hij er was." De oproep via Facebook werd al meer dan duizend keer gedeeld.