Achtjarige jongen sterft, nadat hij zich vergist bij het ontbijt (en zijn vader hem weigerde te helpen)

Een achtjarige jongen is overleden, nadat hij zijn ontbijt op had in zijn huis in de Amerikaanse stad Seymour in Indiana. Curtis Colman III at per ongeluk 180 keer de dodelijke hoeveelheid van methamfetamine. Per ongeluk, want de jongen dacht dat het cornflakes waren. Toen zijn vader dat merkte, liet hij zijn kind nog uren aan zijn lot over. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media.

Toen de achtjarige Curtis Colman III op 21 juni vroeger dan normaal wakker werd, merkte hij dat hij meteen honger had. Snel kroop hij uit zijn bed, om zijn vader Curtis Gilbert Collman II te vragen om wat eten. Maar die draaide zich nog wat om en mompelde dat er niets in huis was.

Maar het kind kon niet meer slapen en wandelde toch naar de keuken. Er was amper licht in de ruimte, dus toen de jongen op een glazen plaat iets bruins zag, besloot hij dat hij wel zin had in die “cornflakes”. Terwijl de jongen gulzig at, besefte hij niet dat hij een dodelijke drug aan het oppeuzelen was.

Bruine smurrie

Zijn vader had immers meer dan 18.000 nanogram van methamfetamine laten rondslingeren in zijn huis, zo zou later uit het toxicologisch rapport blijken. Die drug komt in kristalachtige vorm voor, maar ook in een bruine vastere versie. In een donkere locatie was het verschil met cornflakes voor de hongerige jongen mogelijk moeilijk te herkennen, aldus The Seymour Tribune.

Meth bestaat in talloze vormen en kleuren, waaronder ook ‘bruine meth’. Foto: KCI.org

Het was al 10 uur ’s morgens, toen zijn papa begon te merken dat er iets mis wat met zijn zoon. Snel belde hij een vriendin, die kwam kijken wat er gaande was met de jongen. Van bij haar eerste blik besefte ze dat de jongen dringend geholpen moest worden. Ze nam haar smartphone en toetste de nummer van de hulpdiensten in, toen de vader plots het toestel uit haar handen griste.

Geen hulp

Woest liep hij naar de kast waaruit hij een pistool haalde. Hij aarzelde geen moment en richtte het naar het hoofd van de vriendin. “Ik ga niet terug naar de gevangenis”, zou de man woedend geroepen hebben, zo staat er in politiedocumenten te lezen. Nadien dreigde hij urenlang dat hij de vrouw, zijn zoon en zichzelf zou neerschieten.

Uiteindelijk besefte de vader toch dat het zo niet langer kon. Hij nam zijn zoon op en reed met zijn wagen naar het huis van zijn eigen moeder, in plaats van naar het ziekenhuis. De bezorgde vrouw verwittigde uiteindelijk de hulpdiensten. Maar tegen die tijd kwam alle hulp te laat. De jongen had een blauwachtige kleur gekregen en reageerde amper. Enkele uren later werd hij doodverklaard in het Schneck Medical Center.

In shock

“Elke keer als we wakker worden, denken we aan hem. Wanneer we gaan slapen, kunnen we onze gedachten niet van hem weghouden”, vertelt zijn grootmoeder Rita Cook nu aan ABC-WLOX. “Het was zo’n brave jongen. Hij hield zo van zijn fietsje, van SpongeBob, van het spelen van Minecraft. Daar kon hij uren over vertellen. Verschrikkelijk, hij had nog een heel leven voor zich.”

Zijn vader zal zich nu moeten verantwoorden voor talloze misdrijven, waaronder nalatigheid, drugsbezit en kindermishandeling.