Columnist haalt uit naar zwangere Nederlandse presentatrice: “Alsof ze op camping De Zwetende Otter zit”

De bekende Nederlandse presentatrice Eva Jinek ging een week eerder dan gepland met zwangerschapsverlof. Volgens een columnist van de krant De Limburger kwam dat moment nog te laat: “Het zag er de laatste dagen niet meer uit.” De column heeft tot de nodige commotie geleid bij onze noorderburen.

“Ze zat onderuitgezakt in een stoel, met haar opgezette benen uitgestrekt alsof ze op camping De Zwetende Otter zit”, aldus Ruud Maas in De Limburger. De columnist prijst talkshowhost Jinek nog wel, maar gaat vervolgens nog even hard door. “Haar, begrijpelijke, gezucht rond haar zwangerschap leidde af van het geweldige talent dat Jinek is. Je moet naar Eva willen kijken vanwege haar scherpte, niet om te zien of de bevalling tijdens de uitzending begint.”

“Hoe kun je dit schrijven?”

Het stuk heeft heel wat losgemaakt bij twitterend Nederland. “Gadverdamme. Hoe kan je dit over een hoogzwangere vrouw schrijven die tot het laatst keihard doorwerkt”, schrijft opiniemaker Anne Fleur Dekker. “Sorry hoor dat we er minder elegant uitzien als we kinderen voor de mensheid produceren, iets wat jullie niet kunnen.”

Ook journaliste Nikki Sterkenburg kan de tekst van Maas niet appreciëren. “Ik betreur dat ik ooit zwanger bij de uitgever van De Limburger een workshop heb gegeven. Met zulke columns heb je als zwangere geen vijand meer nodig. Wat wil men dan? Dat je gewoon nooit meer buitenkomt ofzo?”

“Ultieme zure column”

“De ultieme zure column van vandaag komt van De Limburger die Eva Jinek nog even een trap nageeft”, klinkt het verder nog op het sociale medium. En: “Bizarre column over Eva Jinek. Had ze zich dan 9 maanden moeten opsluiten?”