Lokeren, Cercle en Kortrijk doen zaken op transfermarkt

Lokeren - Sporting Lokeren heeft maandagavond twee inkomende transfers tegelijk bekendgemaakt. De Waaslanders vertrekken zich met de Servische aanvaller Djordje Jovanovic en de Israëlische linksachter Omri Ben Harush. Jovanovic tekende een overeenkomst voor één seizoen, met een optie op nog een extra jaar. Harush kreeg een contract voor drie jaar, met een optie op nog een extra seizoen. Ook Kortrijk deed zaken vandaag, het legde verdediger Alioune Camara vast.

De naam van de 19-jarige Jovanovic circuleerde al enkele dagen in de pers. Jovanovic is een jeugdproduct van Partizan Belgrado en maakte er ook zijn debuut in het eerste elftal. De jeugdinternational speelde bij Partizan 21 competitiewedstrijden, waarin hij vier keer scoorde. Hij wordt beschouwd als één van de grootste talenten van het Servisch voetbal. Lokeren meldt dat hij ook interesse genoot van andere ploegen in binnen- en buitenland. “Toch kiest hij uiteindelijk voor Sporting Lokeren omdat hijzelf en de omgeving van de speler geloven dat dit de beste stap is voor zijn carrière”, aldus de Waaslanders.

De 28-jarige Harush van zijn kant komt over van de Israëlische topclub Maccabi Haifa. De vijftienvoudig Israëlisch international was eerder in eigen land ook al actief bij Maccabi Netanya en Maccabi Tel Aviv. Als international stond hij in 2015 twee maal aan de aftrap tegen de Rode Duivels in de EK-kwalificatiecampagne op weg naar Frankrijk.

Kortrijk haalt verdediger

KV Kortrijk heeft de komst van een nieuwe verdediger aangekondigd. Alioune Camara, die al een tijdje meetrainde met de Kerels, tekende een contract voor drie seizoenen met optie op twee extra seizoenen in het Guldensporenstadion.

De bijna 21-jarige Camara is na Brendan Hines-Ike, Petar Golubovic en Andriy Batsula de vierde nieuwe verdediger die Kortrijk deze zomer haalt. Camara was eerder ook op de proef bij AA Gent, maar wist daar geen contract te versieren

Delacourt verlengt bij Cercle, Alioui komt over van Monaco

Cercle Brugge heeft maandagavond twee transferdossiers kunnen afronden. De Bruggelingen huren de Franse aanvaller Nabil Alioui voor een seizoen van moederclub Monaco. Benjamin Delacourt, die eind juni zijn contract zag aflopen, verlengde dan weer met één jaar.

De 19-jarige Alioui, een Frans jeugdinternational, tekende maandag zijn eerste profcontract bij Monaco, dat loopt tot juni 2021. Tot het einde van het seizoen komt hij ritme opdoen bij Cercle Brugge.

De 33-jarige Delacourt, een Franse verdediger die eerder in ons land uitkwam voor Deinze en Moeskroen, speelde vorig seizoen al voor Cercle Brugge, maar blesseerde zich zwaar in de finalewedstrijd voor promotie naar de Jupiler Pro League. Zijn revalidatie ligt intussen achter hem en daarom verlengde Cercle Brugge zijn overeenkomst alsnog met één seizoen. Delacourt vervoegde de Vereniging vorige zomer en speelde vorig seizoen zeventien wedstrijden voor groen-zwart.