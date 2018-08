Politie vindt talloze dode kalkoenen in snikhete vrachtwagen tijdens file

Aan de grensovergang met Nederland heeft de politie een vrachtwagen doen stoppen met talloze dode jonge kalkoenen aan boord. “De truck stond al een tijdje in de file en in de hitte met 34 graden”, aldus een Nederlandse agent. De landelijke eenheid schreef snel een boete uit, maar liet de chauffeur even later weer doorrijden.

Het ging absoluut niet goed met de kalkoenen aan boord van de vrachtwagen. Dat kon iedereen zien, die naast de vrachtwagen aanschoof in de file op de A16 in Hazeldonk, vlakbij de Belgische grens nabij Meersel-Dreef. Sommige dieren kwijlden van de dorst, anderen hadden hun hoofd er al bij neergelegd. Een hard en schokkend zicht, waarvoor dan ook snel de politie gecontacteerd werd.

“Het was al snel duidelijk dat er verschillende dieren omgekomen waren, enkelen al een langere periode”, aldus de woordvoerder van de politie aan RTL Nieuws. “De rest van de dieren had zichtbaar hittestress.” Op zich niet verwonderlijk, want de dieren waren van Frankrijk onderweg naar Duitsland in temperaturen van 34 graden.

De agenten schreven snel een proces-verbaal uit, maar besloten de vrachtwagenchauffeur en het pluimveebedrijf niet aan te klagen voor dierenmishandeling. Kort daarna mocht de truck opnieuw vertrekken. “Voor het welzijn van de kalkoenen hebben we de vrachtwagen zo snel mogelijk laten doorrijden, om de dieren te laten koelen.”

Voor de nog levende dieren was er weinig hoop. Volgens de agenten was er amper water en te weinig verkoeling voorzien.