Plezierbootje glijdt in jachthaven van aanhangwagen en veroorzaakt zwaar ongeval

De brandweer was zeer snel ter plaatse in de Brielmeersen en kon de jonge vrouw bevrijden. Foto: jdv

Deinze - Er gebeurde in de jachthaven op de Brielmeersen in Deinze maandag rond 18.45 uur een zwaar ongeval toen een plezierjacht van de aanhangwagen van een auto gleed.

Het ongeval gebeurde toen Frederic Verbeure uit Meigem met zijn auto en aanhangwagen zijn boot te water wilde laten in de jachthaven in de Brielmeersen. Het was de bedoeling om de komende dagen met het goede weer een tochtje te maken op de toeristische Leie. De slipway en de haven zelf zijn afgesloten met een zware metalen poort en omheining en worden bewaakt met camera's.

Zware schroef

Bij het achterwaarts rijden op de slipway, waarbij de echtgenote van de chauffeur was uitgestapt om de richting aan te geven, gleed plots het plezierjacht van de aanhangwagen. De man zag het allemaal gebeuren en sprong uit zijn wagen, maar die sloeg in een haak met de aanhangwagen. De vrouw, die ergotherapeute is in een rusthuis in Deinze, viel en raakte met haar benen gekneld onder de achterkant van de boot en de zware schroef onderaan de motor.

De brandweer was zeer snel ter plaatse en kon de jonge vrouw bevrijden. Ze werd ter plaatse verzorgd door de verpleegkundigen en een arts van het mugteam en naar het ziekenhuis in Deinze gevoerd met een open beenwonde.

Veel belangstelling

Het ongeval lokte veel belangstelling van de talrijke bezoekers van de Brielmeersen die huiswaarts keerden. Een zware vrachtwagen van de firma Martlé uit Knesselare, die aan de jachthaven een werfcontainer had gelost voor de baggerwerken, tilde het plezierjacht weer op de aanhangwagen.

De politie deed de nodige vaststellingen. Daarna werd de aanhangwagen van de slipway verwijderd. De omheining van de jachthaven raakte in het tumult ook beschadigd.