Ex-speler van Moeskroen en Chelsea gaat door het lint na racistische verwijten: “Gebrek aan respect”

Shenua speelde zondag 1-1 gelijk tegen Changchun Yatai, maar na de wedstrijd was er maar één onderwerp: de woede-uitbarsting van Ba. Die zou tijdens de match racistische verwijten naar het hoofd geslingerd hebben gekregen van tegenstander Zhang Li, waarna hij verhaal ging halen bij Li. Ba moest door andere spelers gekalmeerd worden, beide spelers kregen geel.

Bij zijn club laten ze de zaak niet blauwblauw. “De Chinese competitie heeft veel spelers met een verschillende huidskleur”, verklaarde Shenhua-trainer Wu Jingu na de match. “We zouden onze tegenstanders moeten respecteren en er zou geen discriminatie mogen zijn. Ik kan nu niet kalmeren. Ik voel een manifest gebrek aan respect voor een speler.” De club reageerde ook voa de officiële kanalen. “De bond moet actie ondernemen.” Dat lijkt ook te gebeuren, want er werd intussen een onderzoek geopend.

Demba Ba is offended by racism wordings from Changchun Yatai player Zhang Li. CFA should take serious disciplinary actions!! #saynotoracism pic.twitter.com/xqGJ54LWrw