Hitte dramatisch voor aardappeloogst: nu al minder chips, straks kleinere frieten

“De komende tien dagen worden cru­ciaal voor de aardappelen”, zegt Romain Cools van Belgapom, de beroepsvereniging van de Belgische aardappelhandel en -verwerking. Hoe dan ook zal de oogst dit jaar minstens 30 procent lager uitvallen dan anders. De op één na grootste chipsfabrikant van het land heeft zijn aanbod al flink beperkt.

Op de voorspelde regen wacht hij niet meer. Onder een loden zon begint Dirk Van Ginhoven vandaag al met het rooien van de vroege aardappelen. Een week eerder dan normaal. “De af­nemers smeken erom en de regen, die komt toch te laat.”

De Boerenbond verwacht dat de aardappelteelt dit jaar 30 procent lager zal uitvallen. De boer uit het Antwerpse Ravels vreest nog erger: tot wel 70 procent minder opbrengst.

Foto: rr

Eén ding is zonneklaar: af­nemers, verwerkingsbedrijven en supermarkten zullen het met minder moeten stellen. Dit gebeurt natuurlijk niet voor het eerst, zegt ook landbouwer Herman Bax. “Maar in 2016, een slecht jaar voor ons, konden nog aardappelen worden gehaald uit Duitsland en Polen. Nu is het overal kommer en kwel.”

De komende tien dagen worden cruciaal”, zegt Romain Cools van Belgapom, de beroepsvereniging voor de Belgische aardappel­handel en -verwerking. “Percelen waar de groei is stilgevallen, zijn verloren. Voor de andere velden is er nog hoop, maar dan moet het dringend regenen. Sowieso wordt het geen goed jaar, met weinig aanbod en aardappelen van mindere kwaliteit. En da’s geen goed nieuws voor onze frieten. Kleinere aardappelen, kleinere frieten...”

Bij diepvriesfrietenproducent Lutosa in Leuze-en-Hainaut luiden ze nog niet de alarmklok. “Maar we kampen wel met vertraging in de aanvoer, en het kaliber van de aardappelen is kleiner”, zegt woordvoerder Françoise Saint-Ghislain.

Chipsfabrikant Roger & Roger uit Moeskroen, waar dagelijks een miljoen pakjes chips van de band rollen (onder de merknaam Croky en voor huismerken van supermarkten), heeft al ingegrepen. Klanten kregen een brief in de bus waarin directeur Jan Claes een drastische inkrimping van het aanbod (zie onderaan) aankondigt “zodra de bestaande voorraden zijn uitgeput”. Tot eind dit jaar komen er ook geen promoties: “Gezien de schaarste en de problemen bij de boeren heeft dat geen zin”, klinkt het.

Stijgende prijzen

En de prijzen? “Zeer moeilijk te voorspellen”, zegt Romain Cools van Belgapom. “De meeste verwerkers hebben verkoopcontracten met supermarkten en fastfoodketens. Maar door de tekorten moeten ze zich ook op de vrije markt bevoorraden. Betaalden ze daar vorig jaar 25 euro voor 1 ton aardappelen, dan schommelen de prijzen nu rond de 250 euro, tien keer meer dus.”

Vroeg of laat zullen de prijzen in de winkel stijgen. Hoe hard? “Moeilijk te bepalen”, zegt Roel Dekelver van Delhaize. “We volgen de markt.” Ook Colruyt herbekijkt de afspraken met producenten. Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) laat onderzoeken of de droogte als landbouwramp erkend kan worden.

Welke chips worden nog geproduceerd?

Als het effectief zover komt dat de bestaande voorraad chips uitgeput raakt, wordt het aanbod gevoelig ingekrompen. Dit zijn de smaken die dan nog gemaakt zullen worden:

- Croky Flatchips (zakken van 175 tot 270 gram)

Het bedrijf focust hier op de smaken Paprika, Bolognese en Pickles. De smaken Naturel, Naturel +, Ketchup, Saté en Bicky zal u niet meer in de winkel vinden.

- Croky Flatchips (40 tot 100 gram)

De smaken Paprika en Naturel zullen gemaakt blijven worden, andere smaken niet.

- Croky Superfrites

Alle smaken worden normaal gezien nog steeds geproduceerd, zowel Paprika, Naturel als Bolognese.

- Croky Ribble

In geval van schaarste worden deze niet meer geproduceerd.

- Croky Multipacks

In geval van schaarste worden deze niet meer geproduceerd.