Emotioneel afscheid van kleine Vic (6): “Vaarwel nieuwsgierige potvis. Je zal altijd ons Very Important Child blijven”

Schilde / Zoersel -

Ruim vijfhonderd mensen, waaronder zijn klasgenootjes en scoutsvriendjes, onderbraken gisteren hun vakantie om afscheid te nemen van Vic Wanzeele (6). Het jongetje verdronk op reis in Portugal na een tragisch zwembadongeval. “Hoe kort je ook mocht leven, je zal altijd een Very Important Child en grote inspiratiebron blijven”, sprak onder meer zijn juf Sofie tijdens de afscheidsviering in de volgelopen Sint-Guibertuskerk in Schilde.