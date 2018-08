Hartverscheurend: het laatste moment waarop Stephanie (15) haar lief (16) in haar armen mag houden

“Vandaag was de moeilijkste dag van mijn leven, een dag die ik nooit zal kunnen vergeten.” Dat schrijft de 15-jarige Stephanie Ray bij een foto uit het ziekenhuis van Liverpool. Op het beeld is te zien hoe ze haar liefje Blake (16) nog één keer knuffelt, voordat de dokters zijn machines zullen uitzetten. Een hartverscheurende foto die razendsnel de wereld rondgaat.

Een geliefde verliezen is verschrikkelijk en de 15-jarige Stephanie moest dat helaas al veel te jong ervaren. Zij moest zondag afscheid nemen van de jongen op wie ze voor het eerst verliefd was geworden.

De 16-jarige Blake Ward was vorige week dinsdag immers zwaar in de problemen gekomen, toen hij met een 16-jarige jongen en 13-jarige meisje aan het zwemmen was bij Tywyn, een badplaats in Wales. Twee teams van de kustwacht, drie reddingsboten, twee helikopters, dokters en agenten snelden de jongeren nog ter hulp. Toen Blake uit het water was gehaald, werd hij in kritieke toestand naar een ziekenhuis in Liverpool gevlogen.

Het ziekenhuispersoneel deed er nog alles aan om de jongen in leven te houden. Maar zondag hoorde zijn familie dat de jongen nooit meer zou wakker worden. Hij had te weinig zuurstof in zijn hersenen gekregen, waardoor die permanent beschadigd waren. De ouders van Blake stonden voor de verschrikkelijke beslissing om de machines uit te laten zetten.

Ook zijn vriendinnetje kreeg de kans om afscheid te nemen. De foto van hun laatste moment samen postte ze met een emotionele tekst op Facebook, bij wijze van laatste ode. “Blake was speciaal voor mij, we hadden iets speciaal samen, en dat zal voor altijd zo blijven. Als onze relatie kabbelde, raakten we er altijd doorheen. Ik zal altijd een plaats voor hem in mijn hart hebben. Fly high my baby boy, I love you”, schreef ze.