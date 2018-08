Man sterft na gevecht met vader buurjongens: “Hij kon het niet meer aanhoren”

Bonheiden -

Omdat hij het rumoer van spelende kinderen niet meer kon aan­horen, greep gewezen beroepsmilitair Roger V.D.J. (63) uit Bon­heiden zondagavond naar zijn jachtgeweer. Hij loste een schot, en daarna kwam het tot een schermutseling met de vader van de jongens. Een tweede schot raakte V.D.J. dodelijk in de lies. Hij overleed in de hal van het appartementsgebouw. Vader Steve V.L. (44) is opgepakt en wordt nog ondervraagd.