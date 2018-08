Dendoncker wil geen speelbal zijn van investeringsfonds: transfer van 19,6 miljoen naar Marseille afgeblazen

Leander Dendoncker (23) is terug bij Anderlecht na het WK. Tot een toptransfer kwam het nog niet. Er was nochtans een bod van 19,6 miljoen van Olympique Marseille, maar achter die deal zat het dubieuze investeringsfonds Doyen Sports. De Rode Duivel wilde geen speelbal worden van zo’n fonds en zei neen. Begrijpelijk. Al is het logisch dat ook Marc Coucke erg ontgoocheld is omdat RSCA zo miljoenen misliep. Wat nu?