Opvallend: 25-jarige broer van Dendoncker wordt makelaar

Opvallend: gisteren verscheen op de website van de voetbalbond dat Andres Dendoncker (foto) – de oudste broer van Leander – zichzelf geregistreerd heeft als voetbalmakelaar. In België is dat niet moeilijk. Het volstaat om 500 euro te betalen en je kunt voetballers begeleiden en commissies opstrijken voor transfers. De 25-jarige Andres Dendoncker heeft weinig ervaring. Hij studeerde wel sportmanagement, voetbalt zelf bij de West-Vlaamse provincialer De Ruiter en liep ooit stage bij de jeugdopleiding van Anderlecht. Maar volgens zijn Linkedin-pagina is hij nu kantoorverantwoordelijke bij een poetsbureau.