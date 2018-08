Vlaamse B&B-uitbaters in Portugal zijn alles kwijt: “Het hele gebied is herschapen tot een maanlandschap”

Antwerpen / Zoersel - De bosbranden in de Algarve hebben ook hun tol geëist bij twee B&B-uitbaters uit Antwerpen. Luc Wauters en Freya Missoorten uit Antwerpen zagen één van de twee huizen op hun domein uitbranden. Bij Gerrit Wouters en Ann S’heeren uit Zoersel zijn drie van hun vier gastenkamers vernield.

Luc en Freya zagen hun paradijs in de Algarve veranderen in het decor van een rampenfilm. “We gaan de gasten de eerste maanden niks kunnen bieden. Alles is grijs en zwart en het stinkt en het rookt ...