Zesduizend kandidaten voor ‘WK verstoppertje’ in Ikea Gent … maar helaas

Gent / Zulte - Meer dan 6.000 mensen hadden 25 augustus al met stip in hun agenda aangeduid. Dan zouden ze in Ikea Gent verstoppertje spelen. Maar de woonketen blijkt niet mee te spelen. Het evenement blijkt een uit de hand gelopen Chiro-opdracht.

Op één avond zo veel mogelijk mensen aanwezig krijgen op een zelf uitgevonden Facebookevenement. Dat was een van de opdrachten van een vierentwintigurenspel van Chiro Machelen. En dus bedacht een groepje het evenement ‘WK verstoppertje spelen in Ikea Gent, gevolgd door een Zweedseballetjesfestijn en een spetterende afterparty’.

“Maar het liep wat uit de hand”, zegt Chiro­leider Arnout Van Vlaenderen. “Op korte tijd kreeg het evenement heel wat bijval. Zowat 6.000 mensen waren geïnteresseerd, 567 mensen vinkten aan dat ze er ook effectief naartoe zouden gaan.”

Spel gewonnen

Reden genoeg voor Ikea om in te grijpen. “Wij hebben contact opgenomen met de initiatiefnemers en gezegd dat het evenement uit veiligheidsoverwegingen niet kan doorgaan”, zegt Barbara Verbeeck, marketingverantwoordelijke van Ikea. “In het verleden hebben we het wel al toegestaan in enkele van onze vestigingen, maar we hebben gemerkt dat zoiets een te grote impact heeft op de winkel en de klanten.”

Arnout Van Vlaenderen is van plan het evenement zo snel mogelijk offline te halen. “Maar positief is dat het groepje dat het evenement heeft bedacht, het Chirospel nu wel heeft gewonnen.”