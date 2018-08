Egyptische recordkeeper gaat op zijn 45e met interlandpensioen

Brussel - Essam El Hadary heeft maandagavond op 45-jarige leeftijd aangekondigd te stoppen als Egyptisch international. De doelman werd op het voorbije WK in Rusland de oudste WK-deelnemer aller tijden. Op Facebook laat hij weten dat dit “het juiste moment” is om ermee op te houden als international.

El Hadary mocht de (overbodige) laatste groepswedstrijd van de Farao’s tegen Saoedi-Arabië (2-1 nederlaag) spelen in de groepsfase. Beide landen waren toen al uitgeschakeld. Door te spelen stootte hij de Colombiaanse doelman Faryd Mondragon (43 jaar in 2014) van de troon als oudste speler ooit op een Wereldbeker. De Egyptenaar maakte zijn debuut voor het nationale elftal in 1996. Hij telt 159 caps.

El Hadary is in clubverband wel nog actief. Na het WK verliet hij het Saoedische Al-Taawoon om opnieuw in eigen land aan de slag te gaan bij Ismaily. Hij tekende er een contract voor één jaar.