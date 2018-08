Zwitser Valon Behrami kondigt ”gedwongen” einde interlandcarrière aan: “Dit is een politieke beslissing”

De Zwitserse middenvelder Valon Behrami heeft maandag aangekondigd te stoppen als international. De 33-jarige Behrami, die 83 caps achter zijn naam heeft staan, was vorige maand met Zwiterland nog aanwezig op de Wereldbeker in Rusland. Hij kondigt zijn afscheid aan het internationaal voetbal aan, na een telefoontje van bondscoach Petkovic waarin die hem duidelijk maakte niet meer op hem te zullen rekenen.

De speler van Udinese, die basisspeler was onder Petkovic, gaf zijn versie van de feiten op de Zwiterse tv-zender RSI. “Ik kreeg eerder op de dag een telefoontje van Petkovic”, opende Behrami. “Ik dacht dat het om een beleefheidstelefoontje ging. Maar neen, hij zei me dat ik niet meer zou spelen voor de nationale ploeg van Zwitserland. De voorbije jaren heb ik steeds meer verantwoordelijkheid genomen in het team, en dan krijg je dit. Ik ben ervan overtuigd dat die een politieke beslissing is.”

RSI meent te weten dat Petkovic na het WK ook afscheid zal nemen van andere dertigers binnen de selectie, zoals Stephan Lichtsteiner, Johan Djourou en Gelson Fernandes. De Zwitserse voetbalbond wilde voorlopig niet reageren.

Zwitserland haalde op het WK in Rusland de achtste finales, waarin Zweden met 1-0 te sterk bleek.