CLUBNIEUWS. Anderlecht stalt Thelin bij Duitse subtopper, Standard legt sterkhouder langer vast

Nu de competitie begonnen is en de transferdeadline nadert, schakelen sommige ploegen in ene hogere versnelling. Anderlecht wil vooral nog wat dure vogels lozen. Aanvaller Isaac Kiese Thelin heeft alvast een knappe transfer beet. STVV betaalt dan weer een recordbedrag voor hun nieuwste aanwinst, terwijl Standard goed nieuws heeft voor de fans. uw dagelijkse portie clubnieuws.

Anderlecht is nog een speler kwijt. Isaac Kiese Thelin (26) slaagde al voor zijn medische tests bij het Duitse Bayer ­Leverkusen en wordt er snel voorgesteld. Volgens onze info wordt de aanvaller voor één seizoen verhuurd voor 1 miljoen euro en heeft Leverkusen een aankoopoptie van circa 4 miljoen. In totaal kan Anderlecht dus zo’n 5 miljoen verdienen en dat bod oversteeg het voorstel van Dynamo Kiev. Lokomotiv Moskou en Newcastle waren nooit echt in de running. Paars-wit zelf betaalde indertijd zo’n 3 miljoen aan Bordeaux voor Thelin, die voor RSCA maar twee keer scoorde, maar wel negentien keer raak trof tijdens zijn uitleenbeurt aan Waasland-Beveren.

Kara Mbodji meldde zich gisteren wel weer op training bij Anderlecht. De Senegalees was drie dagen weg geweest om een transfer te regelen, maar Fulham haakte af. Hij moet hopen op Turkije.

De blessure van Antonio Milic valt wel mee. De Kroatische verdediger liep geen breukje op in zijn voetbeentje. Het is een kneuzing en mogelijk kan hij zondag alweer spelen tegen Charleroi.

Foto: Photo News

Luyindama verlengt bij Standard tot 2021

Standard is erin geslaagd Christian Luyindama langer aan zich te binden. De Congolese verdediger verlengde zijn contract met een seizoen tot medio 2021. Het parket van de KBVB was streng in zijn oordeel voor Mehdi Carcela, die vrijdag tegen Waasland-Beveren (0-0) rood kreeg na een trap. De Marokkaanse winger kreeg een schikkingsvoorstel van drie speeldagen schorsing en een boete van 3.000 euro. De kans is klein dat Standard het voorstel accepteert. De match van vanavond is nog niet uitverkocht. Tot gisteravond gingen er een kleine 17.000 tickets over de toonbank.

Record voor STVV: spits van 2 miljoen

Sint-Truiden heeft een nieuwe aanvaller. Mohamed Buya Turay (23), een spits uit Sierra Leone, komt over van het Zweedse Dalkurd FF. Daar had de snelle aanvaller van 1,78 meter negen keer gescoord in dertien matchen en STVV moest dan ook twee miljoen – inclusief wat salariskosten – betalen om hem te strikken.

Voor de Kanaries is dat hun nieuwe recordtransfer. Het vorige record stond op naam van Hervé Onana, voor wie ze in 2009 1,5 miljoen euro betaalden, maar die brak geen potten.

STVV kan overigens ook nog Jonathan Legear verliezen. Er was al concrete interesse van Antwerp, maar ook andere eersteklassers hebben zich nu gemeld. De Luikenaar verlengde onlangs wel zijn contract, maar zou toch willen vertrekken. Daarom wil Sint-Truiden wel meewerken en eventueel nog een vervanger halen.

Lokeren strikt Israëlische international

Lokeren versterkte zich met linksachter Omri Ben-Harush (28). De 15-voudige Israëlische international komt over van Maccabi Haifa en tekende voor drie seizoenen. De ervaren linksachter, die ook centraal kan spelen, legt heel wat adelbrieven voor. Zo speelde hij al vijf matchen in de groepsfase van de Champions League en 15 in de Europa League. Vorig seizoen speelde hij 13 competitiewedstrijden waarin hij tweemaal scoorde.Hij moet de concurrentie aangaan Ari Skulason.

Lokeren maakte ook de komst van spits Djordje Jovanovic bekend. Finaal tekende de Serviër, die overkomt van Partizan Belgrado, voor één jaar met één jaar optie.

*** Na Madu verhuurt Zulte Waregem ook Ben Reichert aan het ­Israëlische Ashdod.

*** Nabil Alioui, een ­­19­-jarige Franse spits, wordt door Monaco uitgeleend aan Cercle Brugge. Hij tekende voor vijf jaar in het prinsdom, maar wordt één seizoen verhuurd. Ook de komst van Franco Antonucci, de Belgische middenvelder van Monaco, is nog steeds een thema bij Cercle. (kv)

*** Antwerp ontbond het contract van aanvaller Romain Habran. Hij zat al sinds begin dit seizoen in de B-kern.

*** De Senegalese verdediger Alioune Camara (1,95 meter) tekende voor drie jaar bij KV Kortrijk.