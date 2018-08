Mignolet in beeld bij Napoli, zware onderhandelingen tussen Tottenham en Man United over Alderweireld

Simon Mignolet is nog steeds op zoek naar een nieuwe club. Liverpool betaalde een recordbedrag voor Alisson Becker, de Rode Duivel zak zo nog een plaats in de hiërarchie. Mogelijk komt de reddingsboei uit Italië, want Napoli toont interesse. Ondertussen speelt Tottenham het spel hard in onderhandelingen met Manchester United, dat Toby Alderweireld wil overnemen.

De kans blijft heel klein dat Simon Mignolet het seizoen aanvat bij Liverpool, waar ook nieuwkomer Alisson en Karius onder contract liggen. Mignolet heeft enkele mogelijkheden in Turkije, maar kan ook op huurbasis naar Napoli, dat zijn nieuwe doelman Meret zag uitvallen met een armbreuk. Napoli, waar ook Ochoa (Standard) in beeld is, schrikt nog wel van het kostenplaatje. Naast de volledige overname van Mignolets loon vraagt Liverpool ook nog een flinke huursom voor de Rode Duivel.

Tijd dringt voor Alderweireld

Voor Toby Alderweireld wordt het een spannende week. Als er voor het verstrijken van de transferdeadline overmorgen donderdag (18 uur) geen akkoord is, blijft hij gewoon bij Tottenham. Een transfer naar het buitenland (waar de markt langer openblijft) is op dit moment geen optie voor de Rode Duivel.

De Antwerpenaar meldde zich zondag opnieuw bij zijn club Tottenham, maar de verdediger wil vertrekken nadat gesprekken over een nieuw contract op niets uitdraaiden. Manchester United ligt in poleposition. José Mourinho wil er absoluut een ervaren verdediger bij. Tottenham praat met United over een transfer, maar dat zijn harde onderhandelingen. Daniel Levy van Tottenham is bereid zo’n deal te rekken tot in de laatste uren dat de transfermarkt open is. Alderweireld heeft nog een jaar contract en de club kan een eenzijdige optie lichten, waardoor hij nog een jaar langer vastligt. Maar in dat geval kan de Rode Duivel volgende zomer wel weg voor een vastgelegd bedrag van 28 miljoen euro. Dat is ver onder de 65 miljoen die Tottenham nu wil vangen. Een bedrag dat Manchester ­United (voorlopig) niet wil betalen. Afwachten wie donderdag het langst zijn been stijf houdt.

Foto: BELGAIMAGE

Kevin De Bruyne: tijd voor grapjes bij Man City

Kevin De Bruyne wilde zondag per se een dag vroeger naar Engeland om zijn club Manchester City de Community Shield te zien winnen tegen Chelsea. Daarvoor moesten nog speciale taxi’s geregeld worden. Meespelen deed King Kev natuurlijk nog niet, maar op de sociale media postte hij wel een foto van hem en Vincent Kompany – die wel speelde – met de trofee. “Beetje moe na de eerste match, maar wel blij met de prijs”, gekscheerde hij. Gisteren was het dan wél tijd voor het echte werk. De Bruyne verscheen meteen op het trainingsveld. City begint zondag in de Premier League tegen Arsenal.