Vader zag zoon ondergaan in Paalse Plas maar alle hulp kwam te laat

Beringen / Tessenderlo - Een 19-jarige jongen uit Tessenderlo is maandagavond verdronken in de Paalse Plas in Beringen. De jongen, van Afghaanse afkomst, zwom wel in de zwemzone maar op dat ogenblik hing de rode vlag al uit.

Schepen Dave Schops (SP.A) bevoegd vor vrije tijd, was gisterenavond ter plaatse. “Het is gebeurd rond 21 uur. Op dat moment hing de rode vlag al twee uur uit. Aan de plas zijn er redders tussen 12 uur en 19 uur. Daarna hangen we de rode vlag uit om aan te geven: verboden te zwemmen.”

Toch waren er gisteren rond 21 uur nog een tiental zwemmer in de Paalse Plas - een plas die is gecreëerd bij de aanleg van de industriezone in Beringen. Ook een 19-jarige jongen van Afghaanse afkomst uit Tessenderlo, was samen met een paar familieleden aan de Plas. De jongen ging nog even zwemmen. In de onbewaakte zwemzone.

Kelner belt hulpdiensten

“Plots zag de vader vanop de kant zijn zoon ondergaan”, vertelt schepen Dave Schops. “De vader is meteen naar de strandkantine gerend waar een kelner de hulpdiensten belde, die zeer snel ter plaatse waren.”

De duikers van de hulpdiensten vonden de jongen vrij snel, onder water maar nog in de zwemzone. De jongen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij kort na aankomst is overleden.

“We weten nog niet wat er juist is gebeurd. Een jongen van negentien die plots ondergaat, dat is vreemd. Werd hij plots onwel, was er iets medisch? We weten het nog niet”, zegt schepen Dave Schops. “We weten wel dat de Paalse Plas vervaarlijk veilig kan lijken maar er zijn wel onderstromen die de zwemmers kunnen meesleuren. Daarom zijn er tijdens de officiële openingsuren altijd redders. Zij hebben hun handen vol om de zwemzone in het oog te houden. Als er dan toch - het gebeurt vaak - waaghalzen per se aan de andere kant van plas willen gaan zwemmen, dan is dat op eigen risico. De redders blijven aan het strand.”

Tweede verdrinking

Dit is de tweede verdrinking in de Paalse Plas. Op oudejaar 2016 is een feestvierder in de Paalse Plas gesukkeld en verdronken.

Vandaag is de Paalse Plas weer open. “Het wordt pokkeheet”, zegt schepen Dave Schops. “Als we de plas niet openen en geen redders aan de zwemzone zetten, wordt het chaos. Het is beter gewoon te openen.”

Beringen is wel van plan voortaan strenger op te treden tegen mensen die bij rode vlag toch gaan zwemmen. “We zijn vast van plan GAS-boetes uit te schrijven voor wie zich niet aan de voorschriften houdt.”