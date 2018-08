Verzekeraar mag niet langer vragen of u geneesmiddelen slikt

De Brusselse rechtbank van Koophandel heeft verzekeraars verboden om te vage medische vragen te stellen. Dat schrijft De Standaard. Volgens de rechter mogen de vragen niet vaag zijn en moeten ze in verhouding staan met het in te schatten risico.

Test-Aankoop daagde de verzekeraars Belfius, Axa en AG vorig jaar voor de rechter in verband met medische vragenlijsten voor een schuldsaldoverzekering. Volgens de consumentenorganisatie zijn de vragen van de verzekeraars te vaag en vormen ze een inbreuk op de privacy.

Een rechter gaf Test-Aankoop in maart gelijk. De vragen kunnen inderdaad in strijd zijn met de bescherming van de persoonlijke gegevens, luidde het oordeel. Volgens de rechter mogen de vragen niet vaag zijn en moeten ze in verhouding staan met het in te schatten risico, namelijk de kans dat de klant zal overlijden. Nog voor de uitspraak van de rechter hadden Axa, AG en Belfius hun vragenlijsten al aangepast.

Ondanks de positieve uitspraak gaat Test-Aankoop in beroep. De consumentenorganisatie vindt dat het vonnis niet ver genoeg gaat. Ze ziet graag een volledig verbod op open vragen en vindt dat verzekeraars geen informatie mogen verzamelen over genetische aandoeningen.