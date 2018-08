N-VA wil ziekenfondsen die geld verspillen strenger straffen

Kamerlid Valerie Van Peel dient een wetsvoorstel in. Foto: BELGA

N-VA wil strengere sancties invoeren voor ziekenfondsen die belastinggeld verspillen. Kamerlid Valerie Van Peel dient een wetsvoorstel in om ziekenfondsen er zelf voor te laten opdraaien als ze door hun eigen fout te hoge ziekte-uitkeringen uitbetalen, zo schrijft De Tijd. Nu neemt het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) nog een deel van de kosten op zich.

Daarnaast wil N-VA hogere boetes voor ziekenfondsen die niet genoeg moeite doen om fouten recht te zetten. Als de zieke niet correct zijn gezinstoestand of arbeidstoestand heeft aangegeven, of als de ziektekosten al worden gedekt door een private arbeidsongevallenverzekering, dan moet het ziekenfonds de onterecht uitgekeerde bedragen terugeisen. Vorig jaar ging het om 159 miljoen euro waarvan achteraf bleek dat de betrokkene er geen recht op had.

Het RIZIV geeft ziekenfondsen een financiële beloning als ze de foutieve uitkeringen recupereren. Andersom is er ook een boetemechanisme voor als ze te weinig moeite doen. Van Peel wil de boetebedragen met haar voorstel drastisch optrekken. “De boetes van 50 tot 1.250 euro zijn een lachertje”, zegt ze in De Tijd. “Daarmee ga je de ziekenfondsen niet aansporen om verantwoord om te springen met overheidsgeld.”